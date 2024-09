Publicado hace 17 minutos por Hombre_de_Estado a es.wired.com

Arvind Narayanan, profesor de informática de la Universidad de Princeton, es conocido por denunciar el hype que rodea a la IA en su libro, AI Snake Oil, escrito con el doctorando Sayash Kapoor. Pero no hay que confundirse: no están contra el uso de nuevas tecnologías. "Es fácil malinterpretar nuestro mensaje como si dijéramos que toda la IA es perjudicial o dudosa". Su reproche no se dirige al SW en sí, sino a los que difunen afirmaciones engañosas, en 3 grupos: empresas que venden IA, investigadores que estudian IA, periodistas que cubren IA.