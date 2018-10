María me llamó la semana pasada. No nos conocíamos. Me pidió utilizar este canal para transmitiros un mensaje. Su hija, Laura, murió el 29 de diciembre del 2017. Ella espera y desea que estas palabras lleguen tanto a los gestores de nuestra sanidad, nuestros gobernantes, familias de pacientes y en especial a los profesionales sanitarios, para mi los máximos responsables de los recortes, corruptelas y privatizaciones de nuestra sanidad pública.