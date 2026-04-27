¡Al loro! ¡Que no te engañen! el video de la gata que combate una serpiente de cascabel es IA

¿Te acuerdas de cuando Trump hizo una foto de él con un pingüino en Groenlandia y todos nos reímos de él porque los pingüinos son del hemisferio sur?

¿Recuerdas esa persona que comparte mensajes virales de videos clarísimamente hechos con IA como si fuesen verdad?

Pues atento, que desde finales de marzo circula por internet un video de una gata de las arenas que combate una serpiente de cascabel para defender a sus hijos y resulta que ese video es más falso que una moneda de 3 euros.

El video es este, ¡cuidado!

La IA nos la ha colado, sin aviso y con alevosía.

El video es hiperrealista y tremebundo el nivel de engaño que está alcanzando.

Pero la explicación fuera ya de entrar a discutir los movimientos antinaturales que en ocasiones parecían verse es muy simple: la serpiente de cascabel no existe en África, sólo en continente americano.

Han caído muchas personas, el potencial de este video es asolador y temo un gran conflicto internacional que nos hará caer a todos en una crisis de incredulidad de la que difícilmente alguna vez nos recuperaremos. ¡Hasta algún bacilo gramnegativo ha caido en la trampa!

¿Por qué se hacen estos videos virales para engañar a los demás es ya otro debate? Me temo que es el principio.