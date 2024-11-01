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Llega la III Bienal Anarquista de Madrid: Recuperar nuestro tiempo. Abajo el trabajo

Llega la III Bienal Anarquista de Madrid: Recuperar nuestro tiempo. Abajo el trabajo

La III Bienal Anarquista de Madrid se celebrará durante los días 24, 25 y 26 de abril en el CSO ‘La Enredadera’, en el barrio de Tetuán. Tenéis toda la información sobre esta y todas las demás actividades en este enlace: bienalanarquista.madrid

| etiquetas: bienal anarquista de madrid , anarquismo , cgt
5 1 0 K 67 politica
1 comentarios
5 1 0 K 67 politica
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Total y completamente a favor. Hay máquinas que hacen el trabajo por nosotros. Finalmente tenemos que ser los receptores de esos esclavos maquinales no humanos.

Amigos, si leéis bien eso es lo que dice Marx.
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menéame