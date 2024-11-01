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Llega la III Bienal Anarquista de Madrid: Recuperar nuestro tiempo. Abajo el trabajo
La III Bienal Anarquista de Madrid se celebrará durante los días 24, 25 y 26 de abril en el CSO ‘La Enredadera’, en el barrio de Tetuán. Tenéis toda la información sobre esta y todas las demás actividades en este enlace:
bienalanarquista.madrid
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mikhailkalinin
Total y completamente a favor. Hay máquinas que hacen el trabajo por nosotros. Finalmente tenemos que ser los receptores de esos esclavos maquinales no humanos.
Amigos, si leéis bien eso es lo que dice Marx.
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Amigos, si leéis bien eso es lo que dice Marx.