¿Por qué se llama Corona de Aragón si la Casa de Barcelona fue la casa principal?  

(...) La casa principal era la casa de Barcelona porque el varón del matrimonio era el Conde de Barcelona, no tiene sentido ¿por qué? Era la Casa de Barcelona simplemente por herencia del nombre masculino, no porque la casa de Aragón desapareciera, el lado poderoso en ese matrimonio era la corona de Aragón, no el condado de Barcelona. El problema es que estás imaginando que fue Cataluña la que se casó con Aragón, no, fue el Conde de Barcelona el que intentó reforzar su hegemonía casándose con un reino unificado vecino.