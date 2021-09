Listado de BUGS de la versión ¿no-rancia?

Hola gente, visto todo el jaleo con lo de rancio y no rancio, me he puesto a probar la página nueva.

Todos los bugs que listaré a continuación los he encontrado en la primera media hora debugeando la web.

Ante todo, estoy utilizando un ordenador portátil con Ubuntu 20.04 y Chrome en versión 93.0.4577.82 (la ultima tras hacer un apt update && upgrade). La resolución de pantalla en mi portátil es de 1440 x 810.

También he desactivado el uBlock para la mayoría de las pruebas pese a que algunos screenshots no lo reflejan, solo para contrastar si venia de eso el problema, pero no.

Comencemos:

1) El logo se ve cortado. También el botón para registrarse.

2) Error al hacer click en cualquier nombre de usuario EXISTENTE.

3) El modal de login solo funciona la primera vez. Esto sucede cuando estoy en la sección de comentarios y hago click en responder. La primera vez aparece el modal de login. Si lo cierro y clickeo de nuevo en responder el modal no aparece, el botón no hace nada. Lo mismo sucede cuando intento votar un comentario, aparece el modal de login la primera vez, y al cerrarlo, luego no hace nada al votar.

4) Botón de estadísticas no funciona. En la sección de comentarios, hay un botón de estadisticas del post. Al clickear no hace nada. También hay un botón que dice "Voto Negativo"; esto abre un modal, si cierro el modal desaparecen los "..." que dejan acceder a ese menu, adjunto screenshot.

5) Al clickear en compartir enlace y copiar al portapapeles, desaparece la opción de compartir...

6) La sección de Artículos tiene la imagen rota.

7) En los comentarios, cada comentario tiene tres puntitos "..." a la derecha. El botón no hace nada de nada. (Estoy sin autenticar, pero vamos, que al menos debería darme el modal de login o no estar esa opción)

8) El buscador no funciona. Tras rellenar la caja de búsqueda y presionar enter me encuentro ante una página en blanco. Esto ya me huele a rancio...

9) Esto no necesita explicación, la imagen lo dice todo:

Y ya está, me cansé, todo lo que clickeo, todo lo que pruebo... falla...

Paso de seguir agregando errores, porque parece ser que el sitio rancio, no es el Meneame de toda la vida...

Os dejo juzgar a vosotros que es rancio y que no.

¡Un saludo grande a toda la comunidad que me alegra día a día!