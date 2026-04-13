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Linus Torvalds anuncia el lanzamiento de Linux 7.0
Linus Torvalds ha anunciado el lanzamiento de Linux 7.0, una nueva versión mayor del kernel... y nada más. Y nada menos.
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linux 7.0
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