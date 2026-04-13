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Linus Torvalds anuncia el lanzamiento de Linux 7.0

Linus Torvalds anuncia el lanzamiento de Linux 7.0

Linus Torvalds ha anunciado el lanzamiento de Linux 7.0, una nueva versión mayor del kernel... y nada más. Y nada menos.

| etiquetas: linux 7.0 , kernel , linus torvalds
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