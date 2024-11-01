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Líder del Partido Liberal Demócrata británico: "Trump es un gángster peligroso y corrupto"

Líder del Partido Liberal Demócrata británico: "Trump es un gángster peligroso y corrupto"

Asimismo, instó al primer ministro Keir Starmer a que aconsejara al rey Carlos cancelar su próxima visita a Estados Unidos.

| etiquetas: trump , gángster , reino unido
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2 comentarios
7 2 0 K 108 actualidad
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Además tiene una dermatitis contagiosa que hace que tu piel acabe para siempre con el color corporativo de Menéame.
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#1 Grahml *
Aprovechemos para poner el render 3D de la biblioteca presidencial de Trump con el Boeing que le "regaló" Catar  media
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menéame