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La libertad de prensa empieza por saber quién paga

La libertad de prensa empieza por saber quién paga

La concentración de la propiedad mediática reduce el pluralismo. En España, Atresmedia y Mediaset controlan más del 80% del mercado publicitario nacional

| etiquetas: pago , libertad , prensa , atresmedia , mediaset , 80% , mercado
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3 comentarios
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#2 DenisseJoel
Al final resulta que el liberalismo de Filetón y FindesYa es una oligarquía de las de toda la vida.
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#1 unocualquierax
Y acaba donde empieza.
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#3 Comorr
Y luego están los que le hacen una felacion mediática al gobierno como si cobrasen dinero a espuertas.

Ctxt, público el diario

Lamentable suicidio periodístico de este país
Denigrante ética y profesionalidad
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menéame