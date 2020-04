Se liberan las "Memorias del Asesino"  

"Adam Fox no es un asesino en serie como los demás, no ha tenido una infancia traumática ni está perturbado, no tiene un método para asesinar a sus víctimas ni repite patrones para cometer sus crímenes." Nota autores: Después de un largo periplo en el cual hemos experimentado el mundo editorial, las apps y el entorno empresarial volvemos a los orígenes para compartir con vosotros esta experiencia directamente a los usuarios. Sin intermediarios.