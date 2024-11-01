“Ley sobre operaciones bancarias libres de usura” en la economía iraní. [eng]

Han transcurrido décadas desde la promulgación de la Ley de Operaciones Bancarias Libres de Usura en Irán, que exige a todos los bancos iraníes adherirse a los principios islámicos en sus operaciones. Este marco regulatorio ha creado un entorno bancario único en Irán, distinto al de otros países (tanto islámicos como no islámicos). Es probable que las restricciones impuestas por esta ley afecten la inclusión financiera en la economía iraní. Un sistema bancario libre de usura permiten un análisis más exhaustivo de los desafíos que han surgido...