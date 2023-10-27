León XIV cierra la puerta a la ordenación de mujeres sacerdotes y la bendición de matrimonios gay

“La enseñanza de la Iglesia continuará como está, y eso es lo que tengo que decir al respecto por ahora”, sostiene el Papa, pidiendo apoyos para la familia tradicional. Sobre la pederastia clerical, admite que es “una crisis real, que no está resuelta”, y subraya la lentitud de la justicia eclesiástica. “ Sobre la reparación a las víctimas, Prevost dice que “sería ingenuo” pensar que basta darles “algún tipo de compensación financiera” o despedir al sacerdote para que “las heridas fueran a desaparecer por eso”