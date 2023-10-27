edición general
León XIV cierra la puerta a la ordenación de mujeres sacerdotes y la bendición de matrimonios gay

“La enseñanza de la Iglesia continuará como está, y eso es lo que tengo que decir al respecto por ahora”, sostiene el Papa, pidiendo apoyos para la familia tradicional. Sobre la pederastia clerical, admite que es “una crisis real, que no está resuelta”, y subraya la lentitud de la justicia eclesiástica. “ Sobre la reparación a las víctimas, Prevost dice que “sería ingenuo” pensar que basta darles “algún tipo de compensación financiera” o despedir al sacerdote para que “las heridas fueran a desaparecer por eso”

ochoceros #8 ochoceros
Huy, cómo va asomando ya la patita.... ¿Y a quién le tocará pagar por esto entonces? El Defensor del Pueblo cifra en más de 445.000 las víctimas de pederastia en la Iglesia española.

Para inmatricularse medio país no pusieron (ni les pusieron) pega alguna.
K 40
Flogisto #2 Flogisto
"Subraya la lentitud de la justicia eclesiástica". Ojalá alguien con poder dentro de la Iglesia pudiera hacer algo. {0x1f622}
K 26
#3 DenisseJoel
Parece que en España es perfectamente legal que una asociación discrimine por razón de sexo en sus estructuras internas, y aún así recibir grandes cantidades de dinero público.

(Y no pretendo dar entender que sin recibir dinero público debieran ser legales. Solo es un agravante.)
K 20
#9 ombresaco
#3 ...y ser defendida por los que critican las subvenciones, paguitas y chiringuitos... cuando hasta hablan de "justicia eclesiástica"
K 20
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Es curioso como la palabra inmutable puede cambiar o no según diga un señor u otro.
K 19
Imag0 #6 Imag0
"Parecía que sí"
K 15
#7 ombresaco
“Hay una definición muy técnica de lo que podría ser un genocidio, pero cada vez más personas están planteando la cuestión, incluyendo dos grupos de derechos humanos en Israel que han hecho esa declaración”, recalca el Papa, quien insta a los católicos a no ser “insensibles” ante “tan horrible” situación, al tiempo que anima a “seguir presionando para intentar lograr un cambio allí”.
-> Como decir "genocidio" sin decirlo

“Obviamente, el Vaticano no ha sido aceptado como un posible…   » ver todo el comentario
K 11
Andreham #1 Andreham *
Pues como la Iglesia es machista y homofoba, habrá por un lado que ilegalizarla en España y por otro bombardear el Vaticano.

Así defienden ciertos grupos sobre el islam, ¿no?
K 11
#5 DenisseJoel
#1 ¿Entonces piensas que una asociación que discrimina por razón de sexo debe ser legal en España?
K 11

