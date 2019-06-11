LaLiga mete miedo: si ves fútbol sin pagar, el micrófono de tu móvil te espiará. Saben mucho de eso porque ya lo hicieron con su app

Con el arranque de la temporada 2025/26, LALIGA ha estrenado una campaña para desincentivar que veamos a partidos por vías no autorizadas. El mensaje central es, sin duda, potente: "Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti". En dicha campaña se advierte de riesgos graves para la privacidad y la seguridad al utilizar apps y webs piratas, desde el acceso al micrófono y la cámara del móvil hasta el robo de datos personales y bancarios.
Pero vamos, es mejor no instalar la app
Y aun mejor no ver futbol
En que cabeza cabe que LaLiga te vaya a denunciar diciendo que te ha espiado con un sistema para escuchar lo que haces en tu casa a través del micrófono del móvil? Se les caería el pelo!!!
Multa a LaLiga porque su aplicación usaba el micrófono del móvil para cazar bares ‘piratas’
Se han encargado durante decadas en hacer una liga aburrida donde siempre ganan Madrid y Barcelona que tienen todo el dinero.
Cada vez les ponen más competiciones sólo para que ellos ganen títulos y más dinero como la Supercopa, etc.
Un asco vaya.
En mi barrio un crimen no justifica otro. Pero si estamos en ese plan, creo que es justo justificar violencia contra los de la liga, ya que según ellos un crimen justifica otro.
Pues vale.