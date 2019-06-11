edición general
LaLiga mete miedo: si ves fútbol sin pagar, el micrófono de tu móvil te espiará. Saben mucho de eso porque ya lo hicieron con su app

LaLiga mete miedo: si ves fútbol sin pagar, el micrófono de tu móvil te espiará. Saben mucho de eso porque ya lo hicieron con su app

Con el arranque de la temporada 2025/26, LALIGA ha estrenado una campaña para desincentivar que veamos a partidos por vías no autorizadas. El mensaje central es, sin duda, potente: "Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti". En dicha campaña se advierte de riesgos graves para la privacidad y la seguridad al utilizar apps y webs piratas, desde el acceso al micrófono y la cámara del móvil hasta el robo de datos personales y bancarios.

#2 Vactor20
Como? para poder hacer eso tienes que tener una aplicación instalada que ellos controlen. Con tal de no tenerla...
aPedirAlMetro #12 aPedirAlMetro *
#2 Con tal de desactivar los permisos de Acceso al micro, sobra y basta.
Pero vamos, es mejor no instalar la app
Y aun mejor no ver futbol
Connect #3 Connect *
Anda ya! Y que esto lo publique genbeta manda narices. ¿No hay nadie en ese blog que revise lo que está publicando el becario en plena semana de vacaciones de agosto?

En que cabeza cabe que LaLiga te vaya a denunciar diciendo que te ha espiado con un sistema para escuchar lo que haces en tu casa a través del micrófono del móvil? Se les caería el pelo!!!
Skiner #6 Skiner
#3 ya lo han hecho para saber que bares emitían el fútbol pirata y si lo hacen en los bares lo pueden hacer en tu casa...
angeloso #7 angeloso
#3 elpais.com/economia/2019/06/11/actualidad/1560264403_529943.html
Multa a LaLiga porque su aplicación usaba el micrófono del móvil para cazar bares ‘piratas’
OrialCon_Darkness #10 OrialCon_Darkness
#3 a ver, en los términos de contrato al instalar su app, decían que podían usar el micrófono del teléfono para escuchar, pero claro, nadie se lee esas cosas
OrialCon_Darkness #11 OrialCon_Darkness
A ver, teniendo en cuenta que los partidos los puedes ver por acestream, por telegram, por pirlotv, por huhu.to y, un larguisimo etc... Quien necesita instalarse apps raras? Y menos aún instalarse la app de laliga.
Skiner #4 Skiner *
La liga me puede comer los huevos porque no me interesa el producto y no uso teléfono {0x1f507}.
Se han encargado durante decadas en hacer una liga aburrida donde siempre ganan Madrid y Barcelona que tienen todo el dinero.
Cada vez les ponen más competiciones sólo para que ellos ganen títulos y más dinero como la Supercopa, etc.
Un asco vaya.
karaskos #5 karaskos
Noticia para los futboleros...
#8 Setis
> hasta el robo de datos personales y bancarios

En mi barrio un crimen no justifica otro. Pero si estamos en ese plan, creo que es justo justificar violencia contra los de la liga, ya que según ellos un crimen justifica otro.
#9 Katos
Los mismos que usaban tu móvil para escuchar te dicen que los demás lo harán.
Pues vale.
