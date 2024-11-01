edición general
LaLiga habilitará más War Rooms en distintos países del planeta

LaLiga ha decidido llevar su lucha contra la piratería a otro nivel con la creación de nuevas War Rooms internacionales, los centros de control desde los que coordina en tiempo real el bloqueo de emisiones ilegales durante los partidos. Tebas ha presentado estas salas como una pieza clave de la estrategia que, según la organización, ya ha permitido reducir la piratería alrededor de un 60% en nuestro país. Más allá de la cifra, el mensaje es claro: el fútbol profesional está adoptando una lógica casi militar.

covacho
A mí que persigan hasta el último pirata que no quiera pagar el fútbol me parece bien, pero que no toquen un pelo a los que no tienen nada que ver con eso.
power414
Prohibir el futbol profesional.

Liberar el futbol para los adictos y que caiga el precio
j-light
¡Ay! Qué tiempos en los que el esperábamos el partido del sábado en casita con los amigos, por la 1. Luego se privatizó y ahora los partidos de la competición española se hacen en Arabia Saudita.
