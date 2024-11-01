LaLiga habilitará más War Rooms en distintos países del planeta

LaLiga ha decidido llevar su lucha contra la piratería a otro nivel con la creación de nuevas War Rooms internacionales, los centros de control desde los que coordina en tiempo real el bloqueo de emisiones ilegales durante los partidos. Tebas ha presentado estas salas como una pieza clave de la estrategia que, según la organización, ya ha permitido reducir la piratería alrededor de un 60% en nuestro país. Más allá de la cifra, el mensaje es claro: el fútbol profesional está adoptando una lógica casi militar.