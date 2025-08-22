L’Escala rompe la colaboración con el cineasta Martí Guarch, investigado por una agresión sexual

En marzo de 2023, Guarch, que tenía 23 años, fue detenido por una presunta agresión sexual durante dos años a una niña de 12 años que había participado en proyectos del cineasta y era su alumna en la escuela de Artes Escénicas que fundado en su pueblo, Alcover (Alt Camp). Aunque un juzgado de Valls decretó su ingreso en prisión, tres meses después la Audiencia de Tarragona, a pesar de ver “indicios sólidos” que se había cometido la agresión sexual, le dejó en libertad provisional tras pagar una fianza de 25.000 euros.