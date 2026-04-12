Kilométricas filas, caos y desesperación de los peruanos por demoras de más de seis horas para votar en las Elecciones 2026 - Infobae

Miles de ciudadanos en Lima soportaron largas horas de espera bajo el sol y en condiciones precarias por la demora en la apertura de las mesas electorales, ocasionada por la falta de material de votación. La crisis alcanzó a distritos clave de la capital y obligó a las autoridades a extender el horario de sufragio en una jornada marcada por la indignación y la incertidumbre
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Esto puede adulterar el resultado ya que se están contando votos en caso de que los candidatos sean elegidos por poco margen, esos votantes ya conocen el resultado de todo el país.