Kilométricas filas, caos y desesperación de los peruanos por demoras de más de seis horas para votar en las Elecciones 2026 - Infobae

Miles de ciudadanos en Lima soportaron largas horas de espera bajo el sol y en condiciones precarias por la demora en la apertura de las mesas electorales, ocasionada por la falta de material de votación. La crisis alcanzó a distritos clave de la capital y obligó a las autoridades a extender el horario de sufragio en una jornada marcada por la indignación y la incertidumbre