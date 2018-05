Kichi: "No quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en La Viña con mi compañera"

El primer edil opina que “el código ético de Podemos no es una formalidad, es el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones y supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo. Por eso ni lo he pensado ni quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio de la La Viña con mi compañera, que ya es bastante privilegio vivir en La Viña, en Cádiz y con Teresa, por eso no recibo otros ingresos y por eso no genero más ahorro que el que dono cada mes.”