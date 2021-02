'Kichi' critica el "golpe centralista" de Pablo Iglesias y dice que no le representa el Gobierno

'Kichi' no ha personalizado el viraje de Podemos en su líder, Pablo Iglesias, también ha señalado a Irene Montero y Juanma del Olmo, director de campaña del partido. "Ha habido un viraje táctico que la gente y los círculos de Podemos no ha entendido, esa gente que se enamoró del movimiento asambleario", ha afirmado 'Kichi' en una entrevista en la SER. "Ese golpe centralista de mandar y de controlar el poder desde Madrid no lo ha entendido la gente. Eso no es lo que se construyó desde el principio", ha añadido.