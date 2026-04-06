Kevin Durant supera a Michael Jordan como anotador y dice: «Da igual quién lo pase en estadísticas, MJ está por encima del juego»  

Durant, de entrada, reconoce quién es quién. Jordan trasciende cualquier comparación estadística. Dan igual los números, es una dimensión simbólica: «La percepción de los aficionados a veces es que es demasiado bueno para ser verdad. Tipos como Tom Brady y Michael Jordan… parece imposible que alguien haya logrado todo eso. Siete anillos, seis, dos three-peats… es algo que no se puede cuestionar. MJ está por encima del juego. MJ está por encima del juego. Da igual quién le supere en estadísticas o quién gane más; su impacto en el deporte y en la