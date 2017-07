Kenia prohíbe seis series de dibujos animados por “promover la homosexualidad”

La Junta de Clasificación de Películas de Kenia (KFCB) ha prohibido este mes un total de seis series de dibujos animados que no podrán emitirse en el país tras ser catalogadas como contenido “pro gay”. Las series prohibidas, emitidas por el proveedor el cabal de televisión de pago DStv, son tres de Nickelodeon, The Loud House, Hey Arnold! y Legend of Korra y otras tres de Cartoon Network, Steven Universe, Clarence y Adventure Time.