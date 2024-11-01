edición general
Kemi Badenoch afirma que sufre racismo tras ser la primera mujer negra en liderar el partido Popular del Reino Unido [EN]

Badenoch, quién había declarado recientemente que ya no se sentía nigeriana criticado abiertamente a los activistas antirracistas, ha revelado que se enfrenta a abusos racistas desde que se convirtió en la primera mujer negra en liderar el Partido Conservador. La líder ha destacando el auge del discurso etnonacionalista en redes sociales, señalando que su raza y etnia son objeto de ataques constantes, y revelando su sorpresa por su intensidad a pesar de haber elogiado anteriormente a Gran Bretaña como "el mejor lugar del mundo para ser negro".

comentarios
Pivorexico
Me recuerda a Richard Pryor en la película " No me chilles que no te veo" la tipa se acaba de dar cuenta de que es negra -
Herumel
Si es afiliada al partido conservador, es fácil que se le pegue... la semana que viene vendrá con capirote blanco.
Jointhouse_Blues
¿No sabía quienes eran los tories, o se creía que a ella no iba a ser blanco de su clasismo?
Expat_Guinea_Ecuatorial
#1 Los insultos vendran de progres laboristas y de gente de Farage, dudo que de su propio partido
Asnaeb
Otra Ndongo de la vida.
cocococo
El Partido Popular del Reino Unido, veo la cosa negra para los ingleses.
Bilardezz
los Rothschild a lo suyo con la agenda anglo sionista genocida poniendo marionetas racializadas aunque las detesten en el poder de UK para seguir con la ilusión de democracia, pero si dices que apoyas a la flotilla de la libertad que va a Gaza en redes sociales te detienen como a un terrorista.
Hollywoodlandia
Que curioso, reino unido ha tenido un primer ministro conservador musulmán y de origen asiático
