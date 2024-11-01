Kemi Badenoch afirma que sufre racismo tras ser la primera mujer negra en liderar el partido Popular del Reino Unido [EN]  

Badenoch, quién había declarado recientemente que ya no se sentía nigeriana criticado abiertamente a los activistas antirracistas, ha revelado que se enfrenta a abusos racistas desde que se convirtió en la primera mujer negra en liderar el Partido Conservador. La líder ha destacando el auge del discurso etnonacionalista en redes sociales, señalando que su raza y etnia son objeto de ataques constantes, y revelando su sorpresa por su intensidad a pesar de haber elogiado anteriormente a Gran Bretaña como "el mejor lugar del mundo para ser negro".