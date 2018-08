La Justicia anula las multas a tiendas que venden alcohol de madrugada en Madrid

El Tribunal Superior de Justicia Madrid ha tumbado hasta 22 sanciones por un valor total de 660.000 euros impuestas desde 2016 a comercios acusados de vender alcohol fuera del horario permitido porque los compradores no fueron identificados. Los casos que llegan a los tribunales también suelen acabar de la misma manera:en la mayoría de casos judicializados se descubre que los agentes no identificarona la persona que supuestamente compró las bebidas alcohólicas y no se le pudo tomar declaración durante el proceso sancionador,causando indefensión