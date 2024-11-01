Los juicios con ‘K’: Koldo confirma que algunas «chistorras» eran billetes de 500 euros y, en el caso Kitchen, Morocho reconoce que hubo «autocensura» entre los investigadores

Koldo García ha reconocido en el juicio del Tribunal Supremo que se refería a los billetes de 500 euros como «chistorras» y que recibió «algunos» por parte del PSOE cuando le devolvían gastos anticipados, considerándolo «totalmente legal». Manuel Morocho, inspector de la UDEF de la Policía Nacional e investigador principal del caso Gürtel, ha apuntado este jueves en el juicio sobre la Operación Kitchen (PP) a la existencia de una «estrategia» para «desmantelar» la unidad que investigó los conocidos como ‘Papeles de Barcenas"