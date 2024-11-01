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Los juicios con ‘K’: Koldo confirma que algunas «chistorras» eran billetes de 500 euros y, en el caso Kitchen, Morocho reconoce que hubo «autocensura» entre los investigadores

Los juicios con ‘K’: Koldo confirma que algunas «chistorras» eran billetes de 500 euros y, en el caso Kitchen, Morocho reconoce que hubo «autocensura» entre los investigadores

Koldo García ha reconocido en el juicio del Tribunal Supremo que se refería a los billetes de 500 euros como «chistorras» y que recibió «algunos» por parte del PSOE cuando le devolvían gastos anticipados, considerándolo «totalmente legal». Manuel Morocho, inspector de la UDEF de la Policía Nacional e investigador principal del caso Gürtel, ha apuntado este jueves en el juicio sobre la Operación Kitchen (PP) a la existencia de una «estrategia» para «desmantelar» la unidad que investigó los conocidos como ‘Papeles de Barcenas"

| etiquetas: corrupcion ppsoe , kitchen , caso koldo
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1 comentarios
2 1 0 K 30 actualidad
#1 tierramar *
Esta semana hay elecciones en Andalucia. Admeás de lso partidos corruptos se presentan partidos que se preocupan por la ciudadanía, y qu eno nos van a llevar a la guerra:
Por Andalucía (coalición de izquierdas)
Adelante Andalucía
PACMA
Escaños en blanco
Formaciones andalucistas y partidos provinciales
Si no les convence ningun partido, pueden votar a la papeleta "Escaños en blanco" que dejan vacios los escaños logrados. Abstenerse, el voto nulo o votar en blanco sin más; es como votar al PPSOE que logran las mayorias por lar clientelar
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menéame