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El juicio por la canción de James Bond

El juicio por la canción de James Bond

"James Bond Theme" es el tema musical principal de las películas de James Bond y se ha utilizado en todas ellas, comenzando con Dr. No en 1962. El encargo original del tema fue a Monty Norman, un compositor y cantante británico que escribía canciones para obras musicales. Norman rescató una melodía de una canción que había escrito pero no utilizado. Sin embargo, por su aire folk no convenció a los productores, que contrataron al compositor John Barry para que la orquestara de otra forma y la cosa terminó en los tribunales.

| etiquetas: james bond , canción , juicio , john barry , monty norman
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