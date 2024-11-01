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La jugada de Irán que cambia el tablero mundial  

Entrevista al analista geopolítico José Miguel Villarroya sobre el conflicto en Oriente Medio y sus posibles consecuencias en el tablero internacional. Analizamos cómo los movimientos de Irán y la creciente tensión regional pueden alterar el equilibrio de poder global y provocar un cambio profundo en la estrategia de Washington. También abordamos si esta crisis puede convertirse en un golpe político para la actual administración estadounidense y qué implicaciones tendría para el futuro. Se expondrá el lobby sionista en España y sus secua...

| etiquetas: irán , villarroya , ee.uu. , israel , lobby sionista
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2 comentarios
8 1 0 K 119 actualidad
MasterChof #1 MasterChof
Aquí unos expone a unos cuantos vendepatrias como Pilar Rahola, Puigdemont (el lobby sionista financió el procés), Ayuso y otros tantos como vendidos a intereses extranjeros:
www.youtube.com/live/Ym0L3pc2nYU?si=wjmArY2bNL7wJYEm&t=4297
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Ripio #2 Ripio
#1 Hombre, yo he pinchado el enlace, pero poner un video de dos horas......es pasarse 3 pueblos.
No lo pienso ver, desde luego.
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menéame