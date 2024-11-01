La jugada de Irán que cambia el tablero mundial  

Entrevista al analista geopolítico José Miguel Villarroya sobre el conflicto en Oriente Medio y sus posibles consecuencias en el tablero internacional. Analizamos cómo los movimientos de Irán y la creciente tensión regional pueden alterar el equilibrio de poder global y provocar un cambio profundo en la estrategia de Washington. También abordamos si esta crisis puede convertirse en un golpe político para la actual administración estadounidense y qué implicaciones tendría para el futuro. Se expondrá el lobby sionista en España y sus secua...