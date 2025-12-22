edición general
La jueza de Ferrol no ve motivos para procesar al exconselleiro do Mar por agresión sexual

La jueza titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha dado por concluidas las diligencias de investigación abiertas contra el exconselleiro do Mar Alfonso Villares por una denuncia de agresión sexual a la presentadora ferrolana Paloma Lago. El juzgado declara concluso el sumario al acordar que «no ha lugar al procesamiento» del exconselleiro, según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

