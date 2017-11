El juez no investiga posible delito de odio en los mensajes del chat policial porque no hay denuncia al respecto

El Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid no está investigando un posible delito de odio en los mensajes vertidos en el chat policial donde se insultó, entre otros, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ya que no existe denuncia al respecto, han informado a Europa Press fuentes jurídicas. Estas fuentes han explicado que ningún particular u organismo ha formulado denuncia por delito de odio en los mensajes del chat, por lo que no existe ningún procedimiento abierto por delito de odio.