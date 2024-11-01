El juez Hurtado reconoce que se saltó la doctrina del Constitucional para imponer la fianza de 150.000 euros al fiscal general

El instructor rebaja a 75.000 euros la fianza horas después de que Álvaro García Ortiz consignara el doble y explica ahora que los tribunales españoles llevan dos años haciendo lo contrario a lo que él ha hecho en este caso al calcular la indemnización y las posibles multas
Eso sí, el daño ya está hecho.
Y la defensa del novio de Ayuso pidiendo que duplicaran la fianza...
Voy a esperar a ver qué dice el PP en todo caso. A ver si nos dan permiso para la crítica.
Un plan sin fisuras.
Por cierto, el juez Untado no "ha corregido en cuanto se lo han notificado", ha esperado convenientemente a que el fiscal avalase con su patrimonio un préstamo y realizase el ingreso.
Algunos vivís en el país de la piruleta
"-150.000 de fianza!!!" (golpe de mazazo)
y llegar a casa y ponerse a repasar el libro de leyes y decir "hostia, pues no me acordaba yo de esto de cuando oposite..."
Señor agente, no me he saltado el stop, es que no lo he visto
Igual que hay un carnet por puntos podría haber otra capa de puntos para cubrir equivocaciones y que se recuperern muy lentamente. Si te equivocas con los stops cada semana, obviamente tocan multas e incluso suspensión de carnet, pero que alguien se equivoque una vez sin que haya causado ningún daño, eso no debería conllevar infracción ni penalización.
Fue un error. Es más, él mismo reconoció que se había equivocado al calcular la fianza y la cambió.
Bulo.
barato no ha salido el "ERROR". quien lo paga? el juez, no