A los judíos religiosos de Jerusalen se les pregunta sobre el Talmud [ENG subs]  

- Dios hizo a los goyim para servir a los judíos. Todos los no judíos que ves por el mundo, esos miles de millones, solo existen para beneficio de los judíos. - Hoy en día todavía estamos en el exilio, osea que ellos no nos prestan servicio completamente, solo en parte. - Cuando llegue el Messiah, cada uno de nosotros tendremos... ¿cuántos? - Miles... cientos... - 2800 exclavos. - Mientras el Messiah no llega ¿Cómo nos sirven? - Ellos nos construyen los coches, apartamentos, edificios ¿Para quién? Para nosotros. Ellos sirven a los judíos.