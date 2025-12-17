·
6
meneos
7
clics
Los jóvenes ya no creen en los periodistas: otorgan más credibilidad a tertualianos expertos o a fuentes de redes sociales
Ayer se presentó en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid el Informe Anual de la Profesión
|
etiquetas
:
periodismo
,
jovenes
Comentarios destacados:
#8
CrudaVerdad
Título honesto:
Los jóvenes ya no creen en los propagandistas / sensacionalistas / busca ratings / "expertos" en todo: otorgan ...
6
K
76
#26
Narukami
#8
Meh, si fuera así no los habrían cambiado por tertulianos y redes sociales ...
0
K
6
#10
Sacapuntas
¿Los de la APM lloran ahora? Su doble rasero ha llevado a la profesión donde está. Que vayan señalando las malas praxis, que abundan en la capital, y se dejen de monsergas.
2
K
36
#5
Leon_Bocanegra
*
Esto es como cuando el gobierno te recorta derechos y ayudas y te vas directo a votar a vox.
Si, los periodistas se han ganado la desafección de la gente, pero no, los tertulianos "expertos" y los youtubers/tiktokers no son mejores.
3
K
32
#2
Cantro
no sé qué decirte.
Siendo terribles los periodistas, hemos visto que han sido sustituidos por auténticas eminencias como Alvise, Ángel Gaitán y otros ilustres intelectuales del mismo pelo
Que Dios nos coja confesados
3
K
32
#6
Stringerthanks
#2
también hay mucha gente que los ha sustituido por divulgadores, como quantum fracture, y si me apuras hasta el de carwow (si no se mete donde no tiene npi). Y te informas mejor que en cualquier telediario
1
K
13
#11
Cantro
#6
en el tema de la inteligencia, la gente funciona como el agua y va por el punto de menor resistencia
Si requiere pensar, mal
Por si no había quedado claro con lo del covid y las estupideces que se llegaron a decir para justificar no ponerse una mascarilla, la DANA nos recordó que, a nivel de pensamiento crítico y sentido común, estamos bajo mínimos
2
K
28
#14
Barney_77
#11
Tio, en el COVID nos tomaron por gilipollas.
0
K
16
#19
Cantro
#14
¿Me vas a decir que las mascarillas no sirven para reducir la tasa de contagio de un virus respiratorio?
0
K
11
#21
Barney_77
#19
No, solo digo que llevar la mascarilla en la calle cuando no había nadie me parecía una gilipollez. Solo digo que ir al campo no era peligroso sin mascarilla. Solo digo que fumigar con cloro era una gilipollez, solo digo que hubo muchas gilipolleces que tragamos que no tenían ningún sentido.
0
K
16
#23
Cantro
#21
y yo sólo he hablado de mascarillas
Y de las excusas que algunos ponían como que "no eran efectivas", "disminuían el aporte de oxígeno al cerebro" y otro montón de mamonadas por el estilo, obviando que desde hace más de un siglo los cirujanos se las ponen en quirófano durante sesiones maratonianas
0
K
11
#25
Barney_77
#23
Eso que dices eran subnormales de auténticos gilipollas, pero apoyándose en esas idioteces nos la metieron por la mayor
0
K
16
#9
Eukherio
#2
Así acaban donando dinero para una tragedia a peña que se lo gasta en lo que le sale del nabo, como pasó con Revuelta.
Lo jodido de no confiar en nadie es que después cualquiera te tima.
2
K
26
#13
Barney_77
*
#2
Eso es lo que tu te crees. Conoces a esos imbeciles porque son los que referencian tus amados periodistas... Hay gente muy formada, muy conocedora de lo que habla y que saben infinito mas que la subnormal de Santaolalla, Intxaurrondo y todos esos "periodistas" que defiende el articulo.
0
K
16
#20
Cantro
#13
¿Mis amados? Érache boa
0
K
11
#7
dclunedo
La Tontaolalla ha subido el nivel....
2
K
22
#3
carakola
Porque son basura:
www.meneame.net/story/casa-real-audiencia-representacion-periodico-dig
0
K
19
#27
Barney_77
#24
Llevas 3 putos años con esa tontería. ¿No te cansas?
0
K
16
#1
YSiguesLeyendo
hacen muy requetebién!
0
K
16
#22
Barney_77
#18
¿Para cuando por Odessa?
0
K
16
#24
Spirito
#22
Cuando los rusos liberen Odessa, que lo harán, verás qué lagrimones algunos, verás.. bueno tú serás uno de ellos y la Elenita ya, entre otras criaturas, ni te cuento.
0
K
8
#12
angelitoMagno
Poner en duda a los periodistas y medios tradicional es bueno. Ahora bien, si el reemplazo es hacer caso a lo que dice "Capitan Bitpollas" en X, pues vamos a peor.
0
K
13
#16
gale
¿Tertuliano experto?! Hay que creer en los expertos, No tanto en los tertulianos de profesión.
0
K
10
#17
karaskos
*
Yo es que ya hace años que no creo en la profesión de periodista directamente.
Postdata: rrss menos todavía.
0
K
8
#4
Spirito
*
Informe anual de la "Profesión"...
¿Qué profesión, la de
periodistas
mercenarios?
¿Quién preside eso, Eduardo Inda?
0
K
8
#15
Barney_77
#4
¿Quién preside eso, Eduardo Inda?
Tambien está Nacho Escolar, Antonio Maestre, Javier Ruiz, Silvia, Sara... Tienes a una caterva de lameescrotos donde elegir...
0
K
16
#18
Spirito
*
#15
Mira que eres previsible, ¡eh!
Bueno, viniendo de ti, en este caso tienes excusa, porque aún estás en proceso de mejorar adecuadamente en comprensión lectora.
0
K
8
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
