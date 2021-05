Jordi Sànchez (Junts) amenaza a ERC con forzar elecciones y divulgar los documentos negociadores

En declaraciones a Catalunya Ràdio desde la cárcel de Lledoners, el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha advertido de que los votos de JxCat no seran "gratis" y dependerán de si ERC llega a un acuerdo con los 'comuns' que haga que este último partido accepte la independencia. Sànchez ha amenazado con divulgar los documentos negociadores y ha admitido que la falta de acuerdo con ERC tiene que ver con el Consell per la República y la coordinación o no entre los partidos independentistas en el Congreso.