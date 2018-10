Johnny Cifuentes: «Todas nuestras canciones son como fotografías, cada una tiene una película detrás»  

En este siglo puede sonar extemporáneo, incluso ridículo, pero hubo un tiempo en el que el rock no era un hobby, no era como hacer deporte los fines de semana. Era una forma de vida. Sí, una manera de vivir llena de clichés y que conducía derechito a la tragedia. Y tampoco podemos decir que en el caso de Burning, que cumplen más de 40 años, no fuera así. Pero el saldo de su intensa biografía son canciones inmortales, de las que te corren por las venas. Ahora Johnny Cifuentes sigue manteniendo viva la llama del grupo de Madrid por excelencia.