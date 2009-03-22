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John Scofield & Pat Metheny - The Red One

John Scofield & Pat Metheny - The Red One  

Pat Metheny & John Scofield Quartet en Stuttgart, Alemania, 29 de junio de 1994 con entrevista Pat Metheny: Guitarra y guitarra sintetizador John Scofield: Guitarra Steve Swallow: Bajo Bill Stewart: Bateria

| etiquetas: john scofield , pat metheny , the red one , jazz open
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4 comentarios
6 1 0 K 62 jazzlives
Cuñado #1 Cuñado *
Pat Metheny es, a mi juicio, uno de los más grandes guitarristas de la historia. No por su técnica, extravagante pero exquisita, sino por su extraordinaria capacidad narrativa.

Nunca oirás a Pat Metheny improvisando a base de soltar licks manidos sobre los cambios habituales. Todo lo que toca tiene un sentido, una dirección, un propósito. Sus solos y sus composiciones son como un viaje por tierras de fantasía en un tren de lujo.

Dejamos para otro día sus gustos en cuanto a outfits y peinados :-D
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Cuñado #4 Cuñado *
#3 Probablemente influyó en el símil de viajar estando muy a gusto :->

Pat Metheny es un músico que cuida los oídos de su público.
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arariel #2 arariel
Desde 1992 disfrutándolo  media
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menéame