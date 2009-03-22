John Scofield & Pat Metheny - The Red One  

Pat Metheny & John Scofield Quartet en Stuttgart, Alemania, 29 de junio de 1994 con entrevista Pat Metheny: Guitarra y guitarra sintetizador John Scofield: Guitarra Steve Swallow: Bajo Bill Stewart: Bateria
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Nunca oirás a Pat Metheny improvisando a base de soltar licks manidos sobre los cambios habituales. Todo lo que toca tiene un sentido, una dirección, un propósito. Sus solos y sus composiciones son como un viaje por tierras de fantasía en un tren de lujo.
Dejamos para otro día sus gustos en cuanto a outfits y peinados
Pat Metheny es un músico que cuida los oídos de su público.