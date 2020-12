John, el niño de 11 años que estrena brazo biónico en Australia: "Me siento como Iron Man"  

John es un niño australiano que gracias a un brazo biónico creado por una empresa británica es un mucho más feliz. “Cuando vi por primera vez mi brazo de héroe pensé que era genial. Me asombró como se veía e iba a ser mío”, ha dicho. Antes tenía una prótesis fija que le ayudaba en algunas cosas, pero limitaba enormemente sus movimientos. "Lo que más me gusta de mi brazo de héroe es que ya no soy diferente a los demás, ahora tengo una segunda mano", dice.