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La jefa de Protección Civil confirma a la jueza de la dana que el Gobierno pidió un ES Alert hora y media antes
La jefa de Protección Civil cree que primero debió mandarse el ES Alert de 'subir a plantas altas', en contra de lo que ocurrió, y constata que no se habló del barranco del Poyo como tal
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Nube_Gris
Error garrafal, falta de planificación, dejación de funciones, etc... con resultado de muerte, de más de 200 muertes y ese partido sigue existiendo sin haber perdido perdón, ni haber hecho autocrítica ni limpieza.
Cuando la fiera tiene a la presa entre sus fauces solo se mueve para terminar de matarla. Si hace algún movimiento se puede escapar.
Tienen capturada a la democracia, a la justicia, a los medios y la cordura de la mitad de los españoles.
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#1
ces
De primero de políticas públicas: Si todo sale mal, y el gobierno no es de tu partido, culpa al gobierno. La de tinta que se gastó diciendo que era culpa del gobierno, y poco a poco sale la basura por todo. Menos mal que la jueza es una persona honesta, si no, no nos enteramos mas que de la version del pp. Vergüenza ajena.
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Cuando la fiera tiene a la presa entre sus fauces solo se mueve para terminar de matarla. Si hace algún movimiento se puede escapar.
Tienen capturada a la democracia, a la justicia, a los medios y la cordura de la mitad de los españoles.