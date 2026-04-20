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La jefa de Protección Civil confirma a la jueza de la dana que el Gobierno pidió un ES Alert hora y media antes

La jefa de Protección Civil confirma a la jueza de la dana que el Gobierno pidió un ES Alert hora y media antes

La jefa de Protección Civil cree que primero debió mandarse el ES Alert de 'subir a plantas altas', en contra de lo que ocurrió, y constata que no se habló del barranco del Poyo como tal

| etiquetas: valencia , dana , mazón
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2 comentarios
27 6 0 K 260 actualidad
Nube_Gris #2 Nube_Gris
Error garrafal, falta de planificación, dejación de funciones, etc... con resultado de muerte, de más de 200 muertes y ese partido sigue existiendo sin haber perdido perdón, ni haber hecho autocrítica ni limpieza.

Cuando la fiera tiene a la presa entre sus fauces solo se mueve para terminar de matarla. Si hace algún movimiento se puede escapar.

Tienen capturada a la democracia, a la justicia, a los medios y la cordura de la mitad de los españoles.
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#1 ces
De primero de políticas públicas: Si todo sale mal, y el gobierno no es de tu partido, culpa al gobierno. La de tinta que se gastó diciendo que era culpa del gobierno, y poco a poco sale la basura por todo. Menos mal que la jueza es una persona honesta, si no, no nos enteramos mas que de la version del pp. Vergüenza ajena.
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menéame