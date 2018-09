Javier Fernández Panadero: “La ciencia no te sirve en la vida cotidiana porque no la conoces”

La ciencia es difícil, a veces, muy difícil. Pero si te dicen que su conocimiento te puede salvar de morir por asfixia en un incendio o convertirte en la persona más habilidosa de la tierra cuando en realidad eres un patoso es posible que tu perspectiva cambie de forma sustancial. “La ciencia no me vale para nada porque yo no compro logaritmos de patatas, dicen algunos" [... ] ha convertido su intervención en la demostración empírica de que una persona corriente sumada a unos conocimientos científicos puede ser MacGyver.