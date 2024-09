Publicado hace 1 hora por Arariel a desinformemonos.org

El último trabajo de Titab, Under the Load of Life , ganó el premio a la Mejor Película en el Festival Internacional de Cortometrajes Duemila30 celebrado en Milán, Italia, en junio pasado, en colaboración con la ONU. El festival de este año presentó 150 películas de directores de 80 países diferentes y se centró en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Titab fue el único director kurdo que participó y ganó un premio.