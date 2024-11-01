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Japón liberará 20 días adicionales de reservas de petróleo a partir de mayo ante la incertidumbre en el estrecho de Ormuz [ENG]

Japón liberará 20 días adicionales de reservas de petróleo a partir de mayo ante la incertidumbre en el estrecho de Ormuz [ENG]

Japón liberará el equivalente a 20 días adicionales de reservas de petróleo a partir de mayo [...] La liberación de reservas comenzó el 16 de marzo, cuando Japón empezó a utilizar reservas de petróleo equivalentes a unos 50 días para amortiguar el impacto en el mercado nacional tras el estallido del conflicto en Oriente Medio a finales de febrero. Japón también está diversificando activamente sus rutas de importación de petróleo para reducir su dependencia del corredor del estrecho de Ormuz.

| etiquetas: japon , estrecho de ormuz , petroleo , reservas
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4 comentarios
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manbobi #1 manbobi
La incertidumbre provocada por su principal aliado. Es hora de cortar amarras.
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calde #3 calde
#1 Sí, que se lo agradezca a esos yankees que le mandaron al señor naranja senil que hacía el ridículo en aquella recepción sin saber a dónde tenía que ir.
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neo1999 #4 neo1999
El plan de Trump funciona
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menéame