Japón liberará 20 días adicionales de reservas de petróleo a partir de mayo ante la incertidumbre en el estrecho de Ormuz [ENG]

Japón liberará el equivalente a 20 días adicionales de reservas de petróleo a partir de mayo [...] La liberación de reservas comenzó el 16 de marzo, cuando Japón empezó a utilizar reservas de petróleo equivalentes a unos 50 días para amortiguar el impacto en el mercado nacional tras el estallido del conflicto en Oriente Medio a finales de febrero. Japón también está diversificando activamente sus rutas de importación de petróleo para reducir su dependencia del corredor del estrecho de Ormuz.