Japón, España o Corea del Sur sufren una crisis de natalidad sin solución aparente. Solo les queda una última bala: el teletrabajo

Teletrabajar para tener más hijos. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Stanford ha descubierto que ofrecer flexibilidad laboral y teletrabajo mejora la tasa de fecundidad en parejas en las que uno de los miembros teletrabaja. El resultado es difícil de ignorar porque alguien que no dispone de tiempo libre o que considera que no podría asumir la crianza de un hijo, ni se plantea tenerlo. Es decir, no existe esa predisposición, lo cual no ayuda a que la tasa de natalidad crezca.

#1 bitonrino
¿ Pero quién va a tener hijos con cero ahorro, trabajando para pagarle la vidorra al parásito de turno o viviendo con sus padres hasta los 35 ?
Menudo sándwich de precariedad, fondos buitres, rentistas y especuladores, europeos norteños, blanqueo de capitales , inmigrantes adinerados, funcionarios duplicados y pensionista del baby boom, todos viviendo de otros a todo tren.
