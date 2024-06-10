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Los italianos: unos aliados incómodos y arrogantes en la Guerra Civil española

Los italianos: unos aliados incómodos y arrogantes en la Guerra Civil española  

Mussolini logró convencer a Franco para que el Corpo Truppe Volontarie tuviera un papel importante en la operación de ataque a Santander. La victoria sobre los republicanos se creía fácil y Franco accedió a que los italianos llevasen la iniciativa. A mediados de agosto de 1937, las tres divisiones que componían el cuerpo de ejército italiano comenzaron, desde sus bases en las Merindades y en coordinación con las tropas del general Dávila, las operaciones sobre las defensas republicanas de la provincia de Santander.

| etiquetas: italianos , santander , guerra civil , españa
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8 comentarios
7 0 0 K 101 Cantabria
josde #4 josde
En Guadalajara los dieron para el pelo y corrían como gamos mientras se cagaban por las patas abajo.
www.eldebate.com/historia/20240610/cuando-italianos-ocuparon-guadalaja
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Aguarrás #2 Aguarrás
Mi abuelo participó en el bando sublevado (eran lentejas, amigo) y me contaban que se reían de los Italianos en su cara, diciendoles literalmente "Vinchitore de Málaga, culip'atrás de Guadalajara".
Que la tierra le sea leve. <:(
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Curiosamente, está canción la cantaban los españoles de los dos bandos (con pocas modificaciones)

www.youtube.com/watch?v=fyv6SJ_jyY0
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loborojo #1 loborojo
Los fascistas italianos tienen más derrotas que batallas: Etiopía, Grecia, España e Italia.
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Skiner #6 Skiner
#1 Los Italianos en general son arrogantes.
Mucho más los fascistas Italianos. :clap:
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#5 Ninrojo
Franco sin Marroquis, Italianos y Alemanes no hubira ganado ni a las chapas
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Skiner #7 Skiner *
#5 Encontró los aliados apropiados para salirse con la suya como los falangistas.
Y luego los traicionó a todos sin miramientos.
Para abrazar a "Mister Marshall" haciendo un cambio de chaqueta y de valores.
Cuando originalmente se alineó con los fascistas y nazis.
Cuando vió que perdían declaró a España "neutral"
Piruetas de esta gentuza sin escrúpulos. :take:
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#8 Assoka
#5 Y no te dejes el petróleo yanki y la parsimonia franco-británica.
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menéame