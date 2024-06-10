Los italianos: unos aliados incómodos y arrogantes en la Guerra Civil española  

Mussolini logró convencer a Franco para que el Corpo Truppe Volontarie tuviera un papel importante en la operación de ataque a Santander. La victoria sobre los republicanos se creía fácil y Franco accedió a que los italianos llevasen la iniciativa. A mediados de agosto de 1937, las tres divisiones que componían el cuerpo de ejército italiano comenzaron, desde sus bases en las Merindades y en coordinación con las tropas del general Dávila, las operaciones sobre las defensas republicanas de la provincia de Santander.
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Que la tierra le sea leve.
Curiosamente, está canción la cantaban los españoles de los dos bandos (con pocas modificaciones)
www.youtube.com/watch?v=fyv6SJ_jyY0
Mucho más los fascistas Italianos.
Y luego los traicionó a todos sin miramientos.
Para abrazar a "Mister Marshall" haciendo un cambio de chaqueta y de valores.
Cuando originalmente se alineó con los fascistas y nazis.
Cuando vió que perdían declaró a España "neutral"
Piruetas de esta gentuza sin escrúpulos.