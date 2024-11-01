edición general
Italia comienza a formar presos para trabajar en la construcción ante la escasez de mano de obra

Webuild, la constructora más grande del país, forma y contrata presos para trabajar en el desarrollo del ferrocarril de alta velocidad Nápoles-Bari. Italia sufre desde hace años una crisis de mano de obra en su tejido empresarial. Sus empresas vienen alertando de las dificultades para cubrir un vacío de personal que la patronal Confartigianato cifraba en un 48% en todo el país a cierre de 2023

MoñecoTeDrapo #1 MoñecoTeDrapo
You load sixteen tons, what do you get?
Another day older and deeper in debt
Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go
I owe my soul to the company store
Dragstat #2 Dragstat
A ver si va a generar efecto llamada de inmigrantes ilegales para delinquir, que la ultraderecha mire bien las bases del acuerdo que les están engañando :troll:
The_Ignorator #3 The_Ignorator
Cambiad las Rayban por unas Carrera  media
