Israel intensifica sus ataques contra personal médico en Líbano con un ataque cuádruple mortal

El Ministerio de Salud libanés afirma que el asesinato de 91 trabajadores sanitarios demuestra un total desprecio por el derecho internacional. Cuando recibieron la llamada para responder a un ataque aéreo israelí en la ciudad de Mayfadoun, la mayoría de los paramédicos se mantuvieron al margen, tras haber visto morir a compañeros en ataques aéreos dirigidos contra rescatistas. Sin embargo, los paramédicos de la Asociación Islámica de Salud (IHA) acudieron rápidamente al lugar. Atacados por un tercer ataque y quienes acudieron después por un 4º