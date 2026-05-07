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Irán niega que haya atacado barco surcoreano en Ormuz

Irán negó este jueve (07.05.2026) cualquier implicación en la explosión registrada en un buque operado por la naviera surcoreana HMM dentro del estrecho de Ormuz a principios de semana, mientras la propia compañía contradijo la versión del presidente estadounidense, Donald Trump, de que la embarcación navegaba cuando fue atacada."La Embajada de la República Islámica de Irán rechaza firmemente y niega categóricamente cualquier acusación sobre la participación de las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán en el incidente que causó daños

| etiquetas: irán , niega ataque , barco , ormuz , trump , afirma
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6 comentarios
11 5 0 K 141 Guerras
#3 fremen11
"la propia compañía contradijo la versión del presidente estadounidense Donald Trump"

Nada más que decir Señoría
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josde #5 josde
#3 Trump miente mas que habla, no es creíble nada de lo que dice.
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YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre
#3 Fué un barco francés de la compañía CMA CGM el que intentó pasar escoltado por EEUU y fué atacado, no sé por qué dicen coreano

shipandbunker.com/news/emea/217440-cma-cgm-confirms-vessel-damaged-in-
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laveolo #4 laveolo
Lo más anglosajón del mundo: Cuando pierden, darse a la piratería.
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
Otra vez los GringoSionistas...
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Find #1 Find
Quién habrá sido?
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menéame