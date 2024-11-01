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Irán y la madre que los parió

Es que en este mundo convulso por la actitud asesina, que no guerrera, de los bastardos y tarados de siempre, Trump y Netanyahu o Netanyahu o Trump, que son la misma basura genética, tenemos que tragar con guerras ilegales y con muertes colaterales. Tanto el analfabestia de Feijóo como el sátrapa de Abascal, pierden el culo para chuparles los suyos a estos sujetos facciosos y tiranos. Les importa una mierda que los españolitos de a pie no tengamos para pagar el gasoil, el gas o la hipoteca.

| etiquetas: irán , eeuu , israel , trump , asesinos , guerra , españa
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6 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Me gusta éste izquierdista porque habla claro y sin pelos en la lengua.
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Pertinax #2 Pertinax *
#1 Algo me dice que si se lo cuentas a #0 directamente se emocionará.
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meneame.net/user/Blasiton/history
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Supercinexin #4 Supercinexin
#2 jajaja ¿será él mismo? xD
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Pertinax #5 Pertinax *
#4 Usuario sin actividad, 3 únicos envíos y del mismo medio... :roll:

Ya se lo dijeron antes:
www.meneame.net/m/politica/el-beso-de-judas-1/c02#c-2
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#3 guillersk
Es leer la entradilla y necesitar un protector estomacal
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#6 capitan.meneito
Se ha quedado a gusto.
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menéame