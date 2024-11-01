Irán y la madre que los parió

Es que en este mundo convulso por la actitud asesina, que no guerrera, de los bastardos y tarados de siempre, Trump y Netanyahu o Netanyahu o Trump, que son la misma basura genética, tenemos que tragar con guerras ilegales y con muertes colaterales. Tanto el analfabestia de Feijóo como el sátrapa de Abascal, pierden el culo para chuparles los suyos a estos sujetos facciosos y tiranos. Les importa una mierda que los españolitos de a pie no tengamos para pagar el gasoil, el gas o la hipoteca.