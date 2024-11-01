Irán dice que un ataque a su costa sur llevaría al minado y cierre total del golfo Pérsico

Un ataque contra la costa o las islas de Irán provocaría el corte de las rutas marítimas del golfo Pérsico mediante el minado, según dijo el lunes el Consejo de Defensa del país en medios estatales. Eso supondría cortar la ruta marítima en el golfo Pérsico durante mucho tiempo, no hay que olvidar el fracaso de más de 100 dragaminas en la década de 1980 a la hora de retirar unas pocas minas marinas. Además, en la televisión estatal amenazaron también con conquistar territorios de países que dieran soporte a una invasión terrestre.