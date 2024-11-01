Irán arresta otra vez y "con violencia" a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

La premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi ha vuelto a ser arrestada "de forma violenta" mientras participaba ayer junto a otros activistas, también detenidos, en el homenaje a Khosrow Alikordi, un conocido abogado de derechos humanos que apareció muerto en su oficina hace una semana. La Nobel de la Paz 2023 estaba en libertad condicional desde hace un año por sus problemas médicos. Su historial represivo habla por sí solo: 13 detenciones y 9 condenas. Aun así, Mohammadi nunca ha dejado de denunciar las violaciones de derechos humanos en Irán