Irak reanuda la exportación de crudo desde Kirkuk hacia Ceyhan tras el acuerdo con el GRK

Las exportaciones de crudo desde los yacimientos iraquíes de Kirkuk al puerto turco de Ceyhan se han reanudado a través del oleoducto, según informaron fuentes de North Oil Company, después de que Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) acordaran el martes reanudar los flujos. El GRK confirmó el acuerdo y afirmó en un comunicado que ambas partes formarían un comité conjunto para preparar la reanudación de las exportaciones de petróleo, cuyos ingresos se destinarían al tesoro federal.