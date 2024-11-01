Investigan apuestas de $2.600 millones en precios del petróleo hechas justo antes de anuncios de Trump sobre Irán

Poco antes de que Donald Trump pospusiera un ataque contra Irán en marzo, los operadores apostaron grandes sumas a que los precios del petróleo caerían. Aproximadamente 15 minutos antes de que Trump anunciara que retrasaría un ataque contra la red eléctrica de Irán el 23 de marzo, los operadores apostaron más de $500 millones a que los precios del petróleo caerían, según datos del grupo LSEG (London Stock Exchange Group) compartidos con ABC News.
