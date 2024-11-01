Investigados cinco extrabajadores de un centro de acogida de Tenerife por un caso de malos tratos a menores migrantes

Cinco antiguos trabajadores de un centro de acogida de Tenerife están siendo investigados en el marco de la 'Operación Cábila', que investiga malos tratos a menores migrantes en Canarias. El martes, la Policía Canaria registró el recurso instalado en el hotel MyCity, localizado en la calle Blanco de Puerto de la Cruz y gestionado por la entidad Quorum Social 77. La actuación se saldó con cuatro detenidos, que ya han sido puestos en libertad, según han informado desde la Consejería de Seguridad del Gobierno de Canarias.