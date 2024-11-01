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Investigadores canarios desarrollan un sistema de IA capaz de detectar el 91% de los casos de glaucoma

Investigadores canarios desarrollan un sistema de IA capaz de detectar el 91% de los casos de glaucoma

Los investigadores del HUC y la Universidad de La Laguna han sido distinguidos en el 20º Congreso de la Sociedad Española de Glaucoma

| etiquetas: ia , glaucoma
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1 comentarios
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elmakina #1 elmakina *
Yo a simple vista soy capaz de detectar el 100%.
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menéame